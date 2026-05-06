Il duplice omicidio a Osteria Nuova Coniugi uccisi e dati alle fiamme Ergastolo per l’amico del figlio

A Osteria Nuova, due coniugi sono stati trovati morti e le loro abitazioni sono state data alle fiamme. L’indagine ha portato all’arresto di un uomo, considerato amico del figlio delle vittime, che è stato condannato all’ergastolo. La vicenda ha coinvolto anche i rilievi delle forze dell’ordine, che hanno accertato le cause del rogo e i legami tra le persone coinvolte.

di Stefano Brogioni FIRENZE Ergastolo. Antonino La Scala, il 48enne di Vibo Valentia trapiantato a Ponte a Ema, è stato condannato al massimo della pena dalla corte d’assise di Firenze, per il duplice omicidio dei coniugi Umberto Della Nave e Dina Del Lungo, uccisi nella loro abitazione di Osteria Nuova nel dicembre 2023. Vennero uccisi per rapina, secondo la tesi avanzata dal pubblico ministero Beatrice Bresci e accolta dai giudici, e la cruda esecuzione venne mascherata da incidente domestico culminato in un incendio: da qui anche l’accusa di distruzione di cadavere. La corte d’assise (Silvia Cipriani presidente, ha stabilito inoltre l’interdizione perpetua dell’imputato dai pubblici uffici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il duplice omicidio a Osteria Nuova. Coniugi uccisi e dati alle fiamme. Ergastolo per l’amico del figlio Notizie correlate Naro, duplice omicidio: l’accusa chiede l’ergastolo per NedelcovL’accusa ha chiesto la conferma della pena massima per l’uomo ritenuto responsabile del brutale omicidio di due donne avvenuto a Naro nella notte tra... Duplice omicidio Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamentoDuplice omicidio dei fratelli Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il duplice omicidio a Osteria Nuova. Coniugi uccisi e dati alle fiamme. Ergastolo per l’amico del figlio; Duplice omicidio di Osteria Nuova, ergastolo per Antonino La Scala; Uccise coppia anziani per rapina e incendiò la casa, condannato a ergastolo; Debiti da saldare e rapina finita male: carcere a vita per il duplice omicidio di Osteria Nuova. Il duplice omicidio a Osteria Nuova. Coniugi uccisi e dati alle fiamme. Ergastolo per l’amico del figlioUmberto Della Nave e la moglia Dina vennero ritrovati bruciati nella loro casa, ma non fu un incidente. Antonino La Scala avrebbe agito per soldi: dopo il delitto, portò via il denaro nascosto nel van ... lanazione.it Uccise coppia anziani per rapina e incendiò la casa, condannato a ergastoloCondanna all'ergastolo per Antonio La Scala, 49enne accusato del duplice omicidio di Umberto Della Nave e della moglie Dina Del Lungo, uccisi il 5 dicembre del 2023 nella loro abitazione di Osteria Nu ... firenzetoday.it "A porte chiuse", Teatro Storico di Osteria Nuova - CVF - facebook.com facebook Osteria Nuova, proteste per le continue interruzioni idriche: “Avvisi insufficienti e disagi continui” x.com