Formazioni ufficiali Fiorentina Sassuolo | le scelte di Vanoli e Grosso

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, partita valida per la 34ª giornata di Serie A 202526 in programma alle 12:30 allo stadio Franchi. Le scelte di formazione sono state comunicate da Paolo Vanoli e Fabio Grosso, allenatori delle rispettive squadre. La sfida si svolgerà in mattinata e vedrà protagonisti i giocatori titolari di entrambe le compagini.

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