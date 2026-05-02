Negli ultimi giorni, sui social si sono diffuse numerose discussioni riguardo al doppiaggio di Il diavolo veste Prada 2. Molti utenti hanno sollevato dubbi su alcune scelte fatte nella versione italiana del film, generando un dibattito tra chi apprezza il lavoro e chi invece esprime critiche. La questione ha attirato l’attenzione di chi segue il settore cinematografico e del doppiaggio.

Nelle ultime ore i social sono stati invasi da una serie di discussioni su un aspetto particolare di Il diavolo veste Prada 2: il doppiaggio. Alcuni utenti, pur apprezzando il film di David Frankel con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, hanno evidenziato come il lavoro dei doppiatori non sia stato efficace come quello del primo capitolo. Eppure, il cast vocale italiano è esattamente lo stesso della pellicola del 2006, e comprende Maria Pia Di Meo, voce italiana ufficiale di Meryl Streep, Connie Bismuto (Andy SachsAnne Hathaway) e Gabriele Lavia (NigelStanley Tucci). A quelli che si lamentano del doppiaggio di #IlDiavoloVestePrada2 vorrei sommessamente ricordare che i 4 doppiatori principali del 1º sono stati richiamati anche nel 2º.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché il doppiaggio de Il diavolo veste Prada 2 fa discutere: il dettaglio che non convince

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