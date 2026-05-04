Doppiaggio da denuncia | il Diavolo Veste Prada 2 sbanca il botteghino ma delude gli appassionati delle voci Cosa è cambiato e perché suona diverso

Il sequel di un celebre film ha riscosso un grande successo al botteghino, ma ha sollevato numerose critiche tra gli appassionati di doppiaggi. Molti hanno segnalato cambiamenti nelle voci dei personaggi principali, definendo il doppiaggio di scarsa qualità e fuori sincrono. Alcuni hanno anche richiesto l’intervento delle autorità, considerando la situazione come una vera e propria denuncia contro il direttore del doppiaggio. La situazione ha generato un acceso dibattito tra i fan.

“Serve una denuncia per il direttore del doppiaggio “. “Hanno cambiato voce “. “Doppiaggio fuori sincrono da cani”. Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell’iconico film del 2006, ha già conquistato il box office italiano con un incasso di 14 milioni e 1.7 milioni di spettatori nel primo weekend di programmazione nelle sale cinematografiche, ma non il cuore degli appassionati del doppiaggio all’italiana, eccellenza artistica riconosciuta al livello mondiale fin dagli anni ’30. Non c’è bisogno di essere dei puristi per capire che qualcosa non va, basta ascoltare i commenti degli spettatori nelle sale durante l’intervallo che si chiedono confusi cosa sia cambiato nel doppiaggio, o nei doppiatori dei personaggi principali, in 20 anni, cioè dal 2006 a oggi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Doppiaggio da denuncia”: il Diavolo Veste Prada 2 sbanca il botteghino ma delude gli appassionati delle voci. Cosa è cambiato e perché “suona” diverso IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer finale del film | HOT CORN Notizie correlate Perché il doppiaggio de Il diavolo veste Prada 2 fa discutere: il dettaglio che non convinceNelle ultime ore i social sono stati invasi da una serie di discussioni su un aspetto particolare di Il diavolo veste Prada 2: il doppiaggio. Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...