A Garlasco, nelle ultime ore, sono stati ascoltati non solo un sospettato, ma anche le gemelle Cappa e un uomo chiamato a deporre come testimone. L'inchiesta della Procura di Pavia ha portato a una riapertura del caso sull’omicidio di una giovane donna, con nuovi interrogatori che si aggiungono alle verifiche precedenti. La vicenda ha riacceso le discussioni sulla possibile colpevolezza di un uomo già condannato in passato.

Il giallo di Garlasco potrebbe essere alle battute finali: quelle rilanciate dall’ inchiesta bis della Procura di Pavia che ha riaperto il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi e ribaltato sentenze contraddittorie, oltre che rinfocolato i dubbi sulla condanna di Alberto Stasi. Così, mentre la difesa di Andrea Sempio denuncia la “mostrizzazione” del nuovo indagato, gli inquirenti chiamano a testimoniare le cugine e il fratello della vittima: le gemelle Cappa e Marco Poggi. E aumentano gli scetticismi: si arriverà mai a un colpevole certo? Garlasco, il dubbio di La Russa: alla fine non ci sarà colpevole?. Come rilevato proprio oggi dal presidente del Senato Ignazio La Russa che – alla presentazione del libro L’impronta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, non solo Sempio a interrogatorio: convocati anche gemelle Cappa e Marco Poggi. Il dubbio di La Russa: finirà con un colpevole?

Notizie correlate

Bomba Garlasco, oltre a Sempio interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaEnnesimo colpo di scena sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco.

Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaNon solo Andrea Sempio come unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in via Pascoli, il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, le (incredibili) falle della prima inchiesta: impronte distrutte e scena contaminata; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.

Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti: non sono indagatiNon solo Andrea Sempio, ma anche Marco Poggi e le sorelle Cappa sono stati convocati in Procura a Pavia nell’ambito della nuova inchiesta su Garlasco ... virgilio.it

Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco PoggiCaso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi. Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate ... lamilano.it

Delitto di Garlasco: anche le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in Procura. Sempio sarà interrogato mercoledì Le cugine di Chiara saranno sentite come persone informate sui fatti. L’ipotesi del pm: il 39enne ha ucciso la 26enne per un rifiuto sessuale - facebook.com facebook

Garlasco, Carmelo Schininà: "Marco Poggi verrà sentito a Pavia, negli stessi uffici di Sempio" #ignotox x.com