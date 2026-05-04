Garlasco non solo Sempio a interrogatorio | convocati anche gemelle Cappa e Marco Poggi Il dubbio di La Russa | finirà con un colpevole?

Da secoloditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, nelle ultime ore, sono stati ascoltati non solo un sospettato, ma anche le gemelle Cappa e un uomo chiamato a deporre come testimone. L'inchiesta della Procura di Pavia ha portato a una riapertura del caso sull’omicidio di una giovane donna, con nuovi interrogatori che si aggiungono alle verifiche precedenti. La vicenda ha riacceso le discussioni sulla possibile colpevolezza di un uomo già condannato in passato.

Il giallo di Garlasco potrebbe essere alle battute finali: quelle rilanciate dall’ inchiesta bis della Procura di Pavia che ha riaperto il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi e ribaltato sentenze contraddittorie, oltre che rinfocolato i dubbi sulla condanna di Alberto Stasi. Così, mentre la difesa di Andrea Sempio denuncia la “mostrizzazione” del nuovo indagato, gli inquirenti chiamano a testimoniare le cugine e il fratello della vittima: le gemelle Cappa e Marco Poggi. E aumentano gli scetticismi: si arriverà mai a un colpevole certo? Garlasco, il dubbio di La Russa: alla fine non ci sarà colpevole?. Come rilevato proprio oggi dal presidente del Senato Ignazio La Russa che – alla presentazione del libro L’impronta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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