mangiare sano assaporando il piacere di stare insieme

Deborah, nutrizionista, ha spiegato che una dieta equilibrata nasce dal piacere di condividere i pasti senza rinunce. Lorenzo, ristoratore, ha raccontato come il suo locale propone piatti gustosi e salutari per tutti. La causa di questa attenzione al mangiare bene deriva dalla crescente richiesta di alimenti sani senza sacrificare il sapore. Entrambi sottolineano che mangiare bene può diventare un momento di convivialità, piacevole e senza stress. La tendenza si riflette nelle scelte di molti clienti.

Abbiamo intervistato la nutrizionista Deborah e il ristoratore Lorenzo. Deborah cosa vuol dire dieta? "Vuol dire mangiare sano, senza privazioni. Preparo semplici ricette che consiglio ai miei pazienti insaporite con spezie e aromi, così sono più gradevoli. Gli zuccheri e i grassi sono nocivi per la salute come il fritto, se l'olio supera il punto di fumo, sprigiona sostanze tossiche". Il cioccolato fa bene? "Sì, fondente dall'80% soprattutto per le persone che soffrono di obesità" Se un paziente è troppo magro? "A chi è molto magro si controlla il corpo per vedere di cosa ha bisogno e se fa sport.

