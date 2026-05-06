Il grande cuore della StraDozza Oltre 4mila euro per la sanità

La manifestazione della StraDozza ha raccolto oltre 4.000 euro destinati alla sanità, confermando il suo ruolo come evento solidale. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti che, con il loro contributo, hanno sostenuto iniziative di prevenzione sanitaria. Durante la giornata, sono stati raccolti fondi e offerte che saranno utilizzati per progetti di assistenza e cura medica. La manifestazione si è svolta tra entusiasmo e impegno collettivo.

Il grande cuore della StraDozza ha regalato un altro battito di speranza alla prevenzione. Nei giorni scorsi, infatti, i rappresentanti della Pro Loco di Dozza e l’amministrazione comunale del borgo guidata dal sindaco Luca Albertazzi hanno consegnato alla direttrice generale di Ausl Imola, Agostina Aimola, il ricavato dell’edizione 2026 della camminata benefica dedicata alle donne. Un appuntamento organizzato con successo lo scorso 8 marzo. L’evento, entrato ormai in pianta stabile nel calendario delle più gettonate iniziative solidali organizzate nel circondario imolese, ha raccolto ben 4.370 euro attraverso le generose offerte libere arrivate da parte delle 750 partecipanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il grande cuore della StraDozza. Oltre 4mila euro per la sanità Notizie correlate Leggi anche: Teste Quadre, cuore grande. Oltre 10mila euro per la pediatria Leggi anche: Fiumicino baciata dalla fortuna: al SuperEnalotto vinto un “5” da oltre 4mila euro