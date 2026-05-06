Il Csi si allarga a Monza | Qui il record di atleti

Il Centro sportivo italiano di Milano ha inaugurato ieri la sua nuova sede a Monza, situata in via Lario 15. La struttura ospita il record di atleti iscritti e rappresenta un punto di riferimento per le attività sportive del territorio. L'apertura della sede ha coinvolto numerosi rappresentanti e ha segnato un ampliamento delle attività del centro nel capoluogo brianzolo.

Inaugurata ieri la nuova sede operativa del Centro sportivo italiano - comitato di Milano, in via Lario 15 a Monza. Se la sede istituzionale resta a Milano, cambia la sede operativa, presente ormai da 14 anni a Monza, prima in via Galileo Galilei. "Il trasferimento – ha sottolineato il presidente Massimo Achini – è la conseguenza diretta di una crescita straordinaria. Nel 1996 il Csi Milano contava circa 36mila tesserati, oggi sfiora i 140mila, con un incremento del 388% in trent’anni e una crescita media annua del 12%, per tre decenni consecutivi. Su 618 società sportive aderenti, 280 sono a Monza e Brianza. Ciò ha reso gli spazi di via Galilei inadeguati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Csi si allarga a Monza: "Qui il record di atleti" Notizie correlate Un patrimonio ancora più grande. Il Parco Valle Lambro si allarga. Monza ’aggiunge’ altri 552 ettariMonza si prepara a compiere un passo decisivo nella tutela del proprio patrimonio verde. Leggi anche: Nonne da record: si allarga il club delle centenarie. Festeggiamenti doppi per Pierina e Rosina Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il Csi si allarga a Monza: Qui il record di atleti; Il CSI Matera presenta il 31° Torneo Maria SS. della Bruna di calcio a 5. Calcio d’inizio il 18 con la Supercoppa Vito Chimenti. Il Csi si allarga a Monza: Qui il record di atletiInaugurata la nuova sede operativa in via Lario: brianzole 240 società su 618. Nel programma del quadriennio verrà realizzato un impianto sul territorio. ilgiorno.it