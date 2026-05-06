Il corso di formazione per i nuovi vigili urbani in svolgimento a Casapulla

È iniziato ieri a Casapulla il corso di formazione di base per i nuovi vigili urbani, il 56° a livello regionale in Campania. L’attività, rivolta ai futuri agenti, si svolge in un centro di formazione locale e proseguirà secondo il programma stabilito. La sessione si inserisce in un ciclo di corsi previsti per preparare i neoassunti alle funzioni di polizia municipale.

Ha preso il via ieri (5 maggio) il corso numero 56 regionale di formazione di base della polizia municipale nella regione Campania. E' in corso di svolgimento a Casapulla e si concluderà alla fine dell'anno. Previsti due incontri a settimana presso il centro congressi di via Bari.Sono 60 i vigili.🔗 Leggi su Casertanews.it

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