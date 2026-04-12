Schianto stradale a Lecce | morto il figlio 21enne del consigliere regionale FdI Basile Il cordoglio della politica

Nella notte nel Leccese si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di Antonio Basile, un ragazzo di 21 anni. È il figlio di un consigliere regionale di Fratelli d’Italia. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra i rappresentanti politici locali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto. La famiglia e gli amici si trovano ad affrontare questa perdita improvvisa.

Tragedia nella notte nel Leccese, dove ha perso la vita Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile. Il giovane è morto in un violento incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida di una Mercedes GLC quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada finendo contro il muro di cinta di una villa a bordo carreggiata. L’impatto è stato devastante: la vettura ha sfondato la recinzione, distruggendo anche una piccola cappella votiva. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schianto stradale a Lecce: morto il figlio 21enne del consigliere regionale FdI Basile. Il cordoglio della politica Lecce-Arnesano: auto contro un muro, morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notte. Cordoglio di Decaro e di rappresentanze FdITragedia alle prime luci dell’alba: intorno alle ore 4 Antonio Basile, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Tragico schianto in auto, muore 21enne Antonio Basile: è il figlio del consigliere regionale pugliese DinoIl 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Perde il controllo dell'auto: muore a 21 anni Antonio Basile, figlio del consigliere di Forza Italia