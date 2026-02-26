“Non c’è solo la mia storia in questo tributo, ci sono tanti genitori coinvolti. È per tutti noi”. Sono le parole affidate al quotidiano Il Messaggero da Erica Didone, madre del sedicenne Achille Barosi, una delle 41 vittime (di cui sei italiane) che hanno perso la vita la notte di Capodanno nel rogo della discoteca “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera. La dichiarazione fa seguito all’omaggio che Achille Lauro ha portato sul palco del Teatro Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Un momento di commemorazione collettiva che la donna ha seguito dalla sua casa di Milano, confermando al quotidiano romano la sua consuetudine di guardare il Festival dal divano, lontana dai riflettori della kermesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tributo di Achille Lauro mi ha fatto commuovere. Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti”: parla la mamma di Achille Barosi che cantò “Perdutamente” al funerale del figlio morto a Crans Montana

Leggi anche: Achille Barosi, la mamma che cantò "Perdutamente" al funerale: «Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti»

Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlioMilano, 9 gennaio 2026 – Le note della sua “Perdutamente” hanno accompagnato l’ultimo saluto ad Achille Barosi.

#cransmontana La mamma di Achille canta PErdutamente di #achillelauro #farwest

Temi più discussi: Achille Barosi, il tributo di Lauro a Sanremo per le vittime di Crans-Montana. La mamma cantò Perdutamente al funerale: Racconta il...; Sanremo, stasera l’omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana: canterà Perdutamente; Sanremo 2026. Achille Lauro, il tributo alle vittime di Crans-Montana: perché Perdutamente è diventata un simbolo?; Dalla tutina glitter ai completi sartoriali, i migliori look di Achille Lauro sul palco di Sanremo.

Achille Barosi, il tributo di Lauro a Sanremo per le vittime di Crans-Montana. La mamma cantò Perdutamente al funerale: «Racconta il dolore di tutti noi»«Perdutamente è una canzone per Achille da Achille. Mi commuove questa dedica, ma non c’è solo la mia storia in questo tributo. Ci sono tanti genitori ... ilgazzettino.it

Achille Barosi, la mamma che cantò Perdutamente di Achille Lauro al funerale: «Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti»«Perdutamente è una canzone per Achille da Achille. Mi commuove questa dedica, ma non c’è solo la mia storia in questo tributo. msn.com

Grandissima performance di Achille Lauro ieri sera a Sanremo #Sanremo2026 #sanremo #achillelauro - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com