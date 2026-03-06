Da Goslar a Rimini | studenti tedeschi accolti nella sala del Consiglio comunale
Una delegazione di studenti tedeschi provenienti da Goslar è stata ricevuta nella sala del Consiglio comunale di Rimini. L'incontro ha visto il saluto istituzionale rivolto alla classe del Christian-von-Dohm-Gymnasium, ospite del Liceo
La classe del Christian-von-Dohm-Gymnasium di Goslar, ospite del Liceo "Giulietta Masina" nell'ambito di uno scambio culturale Erasmus+. A settembre toccherà ai ragazzi riminesi partire per la Germania. Saluto istituzionale in Sala del Consiglio comunale per la classe del Christian-von-Dohm-Gymnasium di Goslar, ospite del Liceo "Giulietta Masina" nell'ambito di uno scambio culturale Erasmus+. A settembre toccherà ai ragazzi riminesi partire per la Germania. La Sala del Consiglio comunale di Rimini ha ospitato questa mattina un momento di benvenuto istituzionale per un gruppo di studenti provenienti da Goslar, in... 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Studenti marsigliesi ricevuti nella sala di Consiglio Comunale da Simone ChiericiArezzo, 16 dicembre 2025 – Studenti marsigliesi ricevuti nella sala di Consiglio Comunale da Simone Chierici.
Gli studenti "interrogano" il sindaco Piccioni, le scuole ricevute nella sala del consiglio comunaleOltre cento alunni delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato martedì (13 gennaio), suddivisi in tre...