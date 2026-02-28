Dopo gli arresti il consiglio comunale di Cisterna si riorganizza

Ieri pomeriggio il consiglio comunale di Cisterna si è riunito per discutere della vicenda giudiziaria che ha portato all’arresto di un dirigente e alla conseguente dimissione di un consigliere. Durante la seduta sono stati affrontati i temi legati alla riorganizzazione dell’amministrazione comunale, senza che siano stati adottati provvedimenti immediati. La riunione ha visto la partecipazione di tutti i membri dell’organo.

Si è tenuta ieri pomeriggio la seduta di consiglio comunale convocata a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto un dirigente comunale e un consigliere con le dimissioni di quest’ultimo dalla carica. L’assise è stata aperta dal presidente Mancini che ha presentato il nuovo segretario generale Giulia De Santis augurandole un buon lavoro.Quindi si è proceduto con la surroga del consigliere Renio Monti e l’ingresso in consiglio dell’ex assessora Emanuela Pagnanelli che si è subito dichiarata Indipendente e collocata nelle fila dell’opposizione. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si è passati al terzo punto all’ordine del giorno ovvero i chiarimenti del sindaco riguardo le vicende giudiziarie dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Corruzione a Cisterna, dopo l’arresto Renio Monti si dimette da consigliare comunaleRenio Monti si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Cisterna, e anche da quella di consigliere provinciale.

Corruzione a Cisterna, dopo l’arresto Renio Monti si dimette da consigliere comunaleRenio Monti si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Cisterna, e anche da quella di consigliere provinciale.

Contenuti utili per approfondire Dopo.

Discussioni sull' argomento I motivi dell'arresto dell'ex principe Andrea: sesso, rapporti governativi e segreti, cosa c'è su di lui negli Epstein files (che sono solo la punta dell'iceberg); L’ex principe Andrea arrestato e rilasciato dopo 11 ore: di che cosa è accusato e cosa rischia ora; Corruzione a Cisterna, dopo l'arresto sospeso il consigliere comunale Renio Monti; Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto.

Gli arresti per le violenze a Torino, il nuovo pacchetto sicurezza, un'altra sparatoria a RogoredoUn italiano di 22 anni, Angelo Simionato di Arcidosso, in provincia di Grosseto, è stato arrestato in flagranza differita (in base a una norma introdotta dal primo Decreto sicurezza) per la violenta ... corriere.it

Dopo la scossa di magnitudo 3.5 ai Campi Flegrei, la terra ha continuato a tremare. Tra le 11.19 e le 14.38 l’Ingv ha registrato 17 scosse, sei delle quali pari o superiori a magnitudo 1, con profondità comprese tra 1 e 3 chilometri. Lo sciame sismico è ancora in - facebook.com facebook

Ci sono feriti dopo l’attacco iraniano a #Dubai #Iran #Teheran x.com