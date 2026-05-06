Il consigliere comunale denuncia | Sono stato allontanato dal Consiglio per le critiche al presidente

Il vicepresidente del consiglio comunale ha dichiarato di essere stato allontanato dall’ultima seduta dell’assemblea dopo aver espresso critiche sulla gestione del presidente del consiglio. La sua dichiarazione è stata resa pubblica tramite una comunicazione ufficiale, in cui ha spiegato di essere stato allontanato subito dopo aver sollevato alcune osservazioni durante la riunione. La vicenda riguarda quindi un episodio di contestazione emerso nel corso della seduta consiliare.

Il vicepresidente del consiglio comunale, Nicholas Gandolfo, ha denunciato di essere stato allontanato dall’ultima seduta del consiglio dopo aver criticato la conduzione dell’assemblea da parte del presidente del consiglio Claudio Villa.“Ho denunciato in più occasioni, anche in aula.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Amministrative, l’ex presidente del Consiglio comunale Daniela Catalano: “Io ci sono, ma bisogna crederci”Le riflessioni personali dell’avvocato giungono poche ore prima della riunione della coalizione di Centrodestra per la scelta del candidato sindaco... Leggi anche: L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi (FdI) arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il consigliere comunale denuncia: Sono stato allontanato dal Consiglio per le critiche al presidente; Voto nei quartieri, Biella C’è ritira la denuncia al Comune; Sversamento di macerie nel mare di Portavecchia, la denuncia del consigliere Brescia; Manfredonia, polemica in Consiglio comunale: Marasco denuncia lesione delle prerogative e scrive al Prefetto. Il consigliere comunale denuncia: Sono stato allontanato dal Consiglio per le critiche al presidenteIl vicepresidente Gandolfo: Una situazione inaccettabile per cui sento il dovere di chiedere con urgenza un incontro al Prefetto ... genovatoday.it Caltagirone, incendiato il lounge bar di un consigliere comunale del M5sL’Atlantic City, il lounge bar del consigliere comunale di Caltagirone Claudio Panarello (M5s) è stato bruciato da un incendio la scorsa notte. Panarello ha ... catania.gds.it In 4 anni è quasi raddoppiato l'uso della sigaretta elettronica e di prodotti a tabacco riscaldato non bruciato - le due tipologie di prodotto più diffuse tra i giovani - che sono passate dal 3,9% nel 2021 al 7,4% nel 2025. Sono maggiormente utilizzate dai 18-34en - facebook.com facebook Mamme equilibriste, perché le più penalizzate sono le under 30 x.com