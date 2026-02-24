Amministrative l’ex presidente del Consiglio comunale Daniela Catalano | Io ci sono ma bisogna crederci

Daniela Catalano ha dichiarato di essere presente e di credere nel suo progetto, dopo aver ricevuto segnali di possibile candidatura a sindaco di Agrigento. La sua presenza nel dibattito locale si rafforza mentre si avvicina il vertice di Centrodestra, previsto per oggi a Palermo. Catalano ha sottolineato l’importanza di mantenere la fiducia e di lavorare con determinazione. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Le riflessioni personali dell’avvocato giungono poche ore prima della riunione della coalizione di Centrodestra per la scelta del candidato sindaco della città dei Templi “Amo la mia città. Faccio politica, intesa come bene sociale, sin da ragazzina. Non saprei scindere il primo amore dal secondo e in ragione dell'indissolubilità del connubio, per questa mia amata Agrigento ho sempre ritenuto di dover fare la mia parte. Non credo, aprioristicamente, che ci sia un età e un sesso che renda più adatti a dedicarsi alla ‘cosa pubblica’ (sebbene, nel caso del genere e in relazione a determinati ruoli, sinora si siano registrati esempi solo ed esclusivamente di un tipo). 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

