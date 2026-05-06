Il Conservatorio Scarlatti celebra il Sax day | giornata dedicata al sassofono tra formazione e spettacolo

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti organizza la seconda edizione del Sax Day, un evento dedicato al sassofono. La giornata si svolgerà il 26 maggio 2026, a partire dalle ore 9, con un programma che prevede attività di formazione e spettacoli. La manifestazione si tiene nel contesto delle iniziative rivolte agli studenti e agli appassionati di musica. La prima edizione si è tenuta con successo l’anno precedente.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Conservatorio Alessandro Scarlatti ripropone la seconda edizione del Sax Day, in programma il 26 maggio 2026 a partire dalle ore 9. L’iniziativa è pensata per accogliere durante l’intera mattinata la cittadinanza e le scuole, offrendo un’occasione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Melologhi Parlati”: concerto spettacolo al Conservatorio Alessandro ScarlattiNell’ambito della Stagione concertistica del Conservatorio Alessandro Scarlatti, si terrà in prima assoluta il concerto-spettacolo “Melologhi... Jazz Day, al Teatro Apollo di Lecce il Conservatorio celebra la giornata internazionale con Rick MargitzaNel cuore di Lecce si celebra l’International Jazz Day 2026 con un appuntamento di particolare rilievo artistico e istituzionale in programma giovedì... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concerto Tales on Tales: favole e racconti in musica al Conservatorio Scarlatti; Davis&Coltrane, doppio centenario: oggi la maratona-tributo con ingresso gratuito al Conservatorio; Al Teatro Massimo il concerto dell’Orchestra del Conservatorio Scarlatti, nel weekend torna Opera Nica; Melologhi Parlati: concerto spettacolo al Conservatorio Alessandro Scarlatti. Melologhi parlati - Omaggio a Pier Paolo Pasolini al Conservatorio di PalermoMartedì 5 maggio (alle ore 18.00), alla Sala Ferrara del Conservatorio Scarlatti di Palermo debutta in prima assoluta MELOLOGHI PARLATI, un progetto ideato dal Maestro Giovanni Mattaliano insieme al ... guidasicilia.it Dal Sannazaro al Conservatorio, la Scarlatti riparte con il Trio KobaltLa musica a Napoli non si ferma: dopo l'incendio del Teatro Sannazaro, l'Associazione Alessandro Scarlatti riparte col Trio Kobalt (con musiche di Haydn, Rachmaninov e Šostakovi?) dal Conservatorio di ... ansa.it #SaxDay #ConservatorioScarlatti !!Al Conservatorio Alessandro Scarlatti in programma la 2° edizione del "Sax Day"!! Dopo il grande successo dello scorso anno, il Conservatorio Alessandro Scarlatti ripropone la seconda edizione del Sax Day, in programma - facebook.com facebook