Il Comune di San Giovanni Teatino approva il rendiconto 2025 | risultato di amministrazione pari a 16.204122,76 euro

Il consiglio comunale di San Giovanni Teatino ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2025. Il risultato di amministrazione si attesta a 16.204.122,76 euro. La decisione conferma la stabilità finanziaria dell’ente e riflette un approccio di gestione caratterizzato da equilibrio, prudenza e responsabilità. La delibera riguarda il documento che evidenzia le entrate e le uscite dell’amministrazione comunale nel corso dell’anno.

Il consiglio comunale di San Giovanni Teatino ha approvato il rendiconto di gestione 2025, confermando la solidità dei conti dell’ente e una gestione improntata a equilibrio, prudenza e responsabilità. Il conto del bilancio si chiude con un risultato di amministrazione pari a 16.204.122,76 euro.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il Comune di Spoltore approva il rendiconto, risultato di amministrazione a oltre 6 milioni di euroIn consiglio comunale, giovedì 30 aprile, è stato approvato il rendiconto del Comune di Spoltore. La Giunta approva il rendiconto 2025: il risultato finale migliora di 2 milioni, mentre l'indebitamento cresce di un po'ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di rendiconto della gestione dell’esercizio 2025, da sottoporre all'esame del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Portale istituzionale del Comune di Gioia del Colle - Approvata la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione in concessione di posteggi per il commercio in occasione della fiera in onore di San Filippo Neri che si svolgerà domenica 24 maggio in Via Eina; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Consiglio comunale - In aula il 5 maggio 2026; Chiusura temporanea del corpo A - cimitero di San Maurizio al Lambro. San Giorgio del Sannio, Petrillo: Il Comune aumenta l’aggio sulla riscossione invece di attivare la rottamazione-quinquiesMentre cittadini e imprese avrebbero la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso la rottamazione-quinquies(Legge di Bilancio 2026), il Comune di San Giorgio del Sannio ... ntr24.tv Sciolto per camorra il comune di San Giuseppe Vesuviano, è la terza voltaIl Consiglio dei Ministri ha sciolto per camorra il comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli: è la terza volta nella storia del comune, dopo gli scioglimenti del 1993 e del 2009, ... fanpage.it Comune di San Cesareo - facebook.com facebook