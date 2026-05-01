Il Comune di Spoltore approva il rendiconto risultato di amministrazione a oltre 6 milioni di euro

Giovedì 30 aprile, in consiglio comunale, è stato approvato il rendiconto del Comune di Spoltore. Il risultato di amministrazione si attesta oltre i 6 milioni di euro. L’assessore al Bilancio ha definito il rendiconto come solido, equilibrato e in linea con gli obiettivi stabiliti. La discussione si è concentrata sulla presentazione dei dati e sulla coerenza con le previsioni di bilancio dell’ente.

In consiglio comunale, giovedì 30 aprile, è stato approvato il rendiconto del Comune di Spoltore.“Un rendiconto solido, equilibrato e pienamente coerente con gli obiettivi programmati”, dice l'assessore al Bilancio, Francesca Sborgia, che ha descritto in consiglio comunale il rendiconto approvato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La Giunta approva il rendiconto 2025: il risultato finale migliora di 2 milioni, mentre l'indebitamento cresce di un po'ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di rendiconto della gestione dell’esercizio 2025, da sottoporre all'esame del... Acireale approva il rendiconto 2025: equilibri rispettati e oltre 4 milioni pronti per nuovi interventiIl Comune di Acireale chiude il 2025 con un dato che fotografa la solidità dei conti pubblici: un avanzo di amministrazione di 92. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]; Approvato il rendiconto del Comune di Spoltore; Asilo comunale di Spoltore: c'è la gara per la gestione, Lavoro Pescara; Il Comune di Spoltore celebra il maestro Tosti con la presentazione del libro Van li effluvi rose. Spoltore, aperta la procedura per l’affidamento del nuovo asilo nido di Via dell’AsiloIl Comune di Spoltore avvia la procedura per l’affidamento in concessione dell’asilo nido di Via dell’Asilo. Domande entro il 5 maggio 2026 ... abruzzonews.eu Spoltore, cinque incontri per una genitorialità attiva e positivaIl Comune di Spoltore lancia il ciclo di incontri Mille Giorni di Me e di Noi dedicato alla genitorialità attiva ... abruzzonews.eu APPROVATO IL RENDICONTO DEL Comune di Spoltore "Un rendiconto solido, equilibrato e pienamente coerente con gli obiettivi programmati". Così l'assessore al bilancio Francesca Sborgia ha descritto in consiglio comunale il rendiconto approvato - facebook.com facebook