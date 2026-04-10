La Giunta approva il rendiconto 2025 | il risultato finale migliora di 2 milioni mentre l' indebitamento cresce di un po'

La Giunta comunale di Ancona ha dato il via libera al rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, che sarà presentato al Consiglio comunale nella riunione del 30 aprile. Secondo i dati, il risultato finale ha registrato un miglioramento di circa 2 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’indebitamento del Comune è aumentato di una cifra non specificata.

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di rendiconto della gestione dell’esercizio 2025, da sottoporre all'esame del Consiglio nella seduta del 30 aprile.Il rendiconto evidenzia un miglioramento del risultato finale rispetto all’anno precedente di circa 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Acireale approva il rendiconto 2025: equilibri rispettati e oltre 4 milioni pronti per nuovi interventiIl Comune di Acireale chiude il 2025 con un dato che fotografa la solidità dei conti pubblici: un avanzo di amministrazione di 92. Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Temi più discussi: Proposta di Variante al PGT: la Giunta approva la delibera; La Giunta Surdi ha approvato la relazione al Rendiconto di Gestione 2025; Sanità in crisi, la Giunta approva il Piano regionale per alleggerire i Pronto soccorso; La Giunta comunale di Napoli approva il nuovo Disciplinare per le riprese fotografiche e audiovisive. Sanità in crisi, la Giunta approva il Piano regionale per alleggerire i Pronto soccorsoSanità in crisi, la Giunta approva il Piano regionale per alleggerire i Pronto soccorso - Politica - sardiniapost ... sardiniapost.it GIUNTA PIANO SANGUE La Giunta regionale approva il piano sangue 2026. Tutti i datiLa Giunta regionale ha approvato il Piano sangue 2026 in cui è previsto: l’incremento del 2,3% della raccolta di sangue intero per un totale di 175.640 unità; l’incremento del 9% delle procedu ... statoquotidiano.it La Giunta approva un maxi pacchetto di riqualificazione che si somma ai lavori già partiti per il 2026. Interventi mirati nel centro storico e nei quartieri: focus sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza scolastica. Marchiol: «Visione organic - facebook.com facebook Marchio Rea Qualità Reatina, la Giunta della #Cameradicommercio di Rieti-Viterbo approva i disciplinari per pane, pasta, pasticceria, miele e prodotti apistici. Si amplia, quindi, ulteriormente il paniere delle eccellenze che possono ottenere il Marchio unionca x.com