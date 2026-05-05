Grande Fratello Vip 2026 diretta quattordicesima puntata | Alessandra Mussolini è la seconda finalista
Stasera va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta come di consueto da Ilary Blasi. La padrona di casa apre lo spettacolo salutando gli spettatori e menzionando alcuni artisti, tra cui Francesco Guccini e Annalisa. Durante la diretta vengono annunciati i nominati e la seconda concorrente che accederà alla finalissima, concludendo con l’assegnazione del secondo posto in finale.
5 maggio – 21:58. Breve anteprima. 5 maggio – 22:01. Ilary Blasi dà il via alla quattordicesima puntata e saluta gli spettatori “ Francesco Guccini e Annalisa, grazie che ci seguite e vi divertite “. La conduttrice fa poi sapere che, date le tensioni degli ultimi giorni in Casa, il “ Grande Fratello ha redarguito i concorrenti e ha chiesto loro di avere un atteggiamento e un linguaggio più consono al programma “. E così passa subito al primo collegamento, con tanto di stop al televoto per l’elezione del secondo finalista. 5 maggio – 22:04. La crisi di Alessandra Mussolini. Negli scorsi giorni, Alessandra Mussolini è entrata in crisi dopo l’ennesima discussione con Antonella Elia ed ha pensato addirittura di abbandonare il programma.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com