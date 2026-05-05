Stasera va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta come di consueto da Ilary Blasi. La padrona di casa apre lo spettacolo salutando gli spettatori e menzionando alcuni artisti, tra cui Francesco Guccini e Annalisa. Durante la diretta vengono annunciati i nominati e la seconda concorrente che accederà alla finalissima, concludendo con l’assegnazione del secondo posto in finale.

5 maggio – 21:58. Breve anteprima. 5 maggio – 22:01. Ilary Blasi dà il via alla quattordicesima puntata e saluta gli spettatori “ Francesco Guccini e Annalisa, grazie che ci seguite e vi divertite “. La conduttrice fa poi sapere che, date le tensioni degli ultimi giorni in Casa, il “ Grande Fratello ha redarguito i concorrenti e ha chiesto loro di avere un atteggiamento e un linguaggio più consono al programma “. E così passa subito al primo collegamento, con tanto di stop al televoto per l’elezione del secondo finalista. 5 maggio – 22:04. La crisi di Alessandra Mussolini. Negli scorsi giorni, Alessandra Mussolini è entrata in crisi dopo l’ennesima discussione con Antonella Elia ed ha pensato addirittura di abbandonare il programma.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quattordicesima puntata: Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com