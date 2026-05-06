Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 5 maggio su Canale 5, Alessandra Mussolini è stata annunciata come seconda finalista del reality. Durante la serata, sono state anche comunicate le nuove nomination, completando così il quadro dei concorrenti in corsa per la finale. La puntata ha visto alcuni cambiamenti nelle preferenze dei coinquilini, con decisioni che coinvolgono diversi partecipanti.

Durante la puntata, Ilary Blasi ha comunicato ufficialmente i risultati delle nomination, svelando i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione. Il primo Vip finito in nomination è Marco Berry. Il suo nome è stato scelto proprio da Alessandra Mussolini, fresca di accesso alla finale. Una decisione che non sorprende del tutto: Marco Berry, infatti, era tra i concorrenti che avevano espresso il desiderio di non vedere Alessandra in finale, preferendole Adriana Volpe, anche lei in corsa per il ruolo di seconda finalista. Come da tradizione, nella parte finale della puntata si sono svolte le nomination palesi. L’unica eccezione è stata proprio Marco Berry, che ha votato nel segreto del confessionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini è la seconda finalista, ecco le nomination del 5 maggio

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