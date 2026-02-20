Portobello la serie dedicata ad Enzo Tortora su HBO Max | quando inizia cast e trama

Portobello, la nuova serie di HBO Max dedicata a Enzo Tortora, ha suscitato molta attenzione. La produzione, diretta da Marco Bellocchio, ripercorre le vicende che portarono all’arresto e all’ingiusta condanna del giornalista e conduttore televisivo. La storia si concentra sugli errori giudiziari e sulla pressione mediatica dell’epoca, offrendo un’analisi dettagliata di quegli eventi. La serie sarà visibile a partire dalla prossima settimana, attirando molti spettatori interessati a conoscere meglio questa vicenda.

" Portobello ", la serie tv diretta da Marco Bellocchio e incentrata sul caso di Enzo Tortora, è finalmente disponibile sulla piattaforma streaming di HBO Max. Scopriamo insieme il numero di puntate, la trama e il cast. Portobello, la serie tv arriva su HBO Max: quando esce e trama. Dal 20 febbraio 2026 è disponibile su HBO Max la nuova serie tv " Portobello " che racconta e ricostruisce la vicenda di Enzo Tortora. La serie, diretta magistralmente da Marco Bellocchio, si sofferma non solo sul caso di cronaca e sul processo, ma anche sulla figura di Enzo Tortora. Il celebre conduttore di Portobello si ritrova nel giro di pochi giorni da celebrità della tv ad imputato dato in pasto alla gogna mediatica tra accuse poi rivelatesi infondate.