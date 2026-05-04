Buonvino – Misteri a Villa Borghese | location cast e trama della nuova serie Rai

Nel centro di Roma, tra alberi e sculture, viene ambientata la nuova serie Rai intitolata Buonvino – Misteri a Villa Borghese. La produzione televisiva utilizza il parco come sfondo principale, coinvolgendo un cast di attori e un intreccio narrativo che ruota attorno a misteri e indagini. La serie è stata girata in varie zone di Villa Borghese, tra dettagli architettonici e scenografie naturali, e sarà trasmessa prossimamente dalla rete pubblica.

Nel cuore di Roma, tra i viali alberati e le statue che raccontano secoli di storia, prende vita Buonvino – Misteri a Villa Borghese, la nuova serie Rai Fiction che trasforma uno dei parchi più amati della Capitale in un palcoscenico di indagini e segreti. Ispirata ai romanzi di Walter Veltroni, la fiction porta sullo schermo un commissario gentile ma determinato, interpretato da Giorgio Marchesi, affiancato da Serena Iansiti in un racconto che mescola mistero, umanità e bellezza. Cosa si nasconde dietro i casi che sconvolgono la quiete di Villa Borghese? Chi sono i personaggi che ruotano attorno al commissario Buonvino? E perché questa location è così perfetta per un giallo contemporaneo? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Buonvino – Misteri a Villa Borghese: location, cast e trama della nuova serie Rai The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Buonvino, il nuovo commissario del giovedì di Rai 1 con i suoi Misteri a Villa Borghese Buonvino - Misteri a Villa Borghese: 5 motivi per non perdere la fiction RaiunoRoma, 4 maggio 2026 – La stagione della fiction non è ancora finita e, tratta dai romanzi noir di Walter Veltroni con la regia di Milena Cocozza, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Buonvino - Misteri a Villa Borghese', il cuore verde di Roma protagonista della nuova serie poliziesca; Buonvino. Misteri a Villa Borghese, la nuova serie tratta dai romanzi gialli di Walter Veltroni; Rai Uno, arriva Buonvino- Misteri a Villa Borghese: la trama, il cast e quando andrà in onda la miniserie con Giorgio Marchesi; Arriva il commissario Buonvino a Villa Borghese da libri Veltroni con Marchesi su Rai1. Buonvino - misteri a Villa Borghese: 5 motivi per non perdere la fiction RaiunoLa nuova serie arriva in tv in due prime serate avvincenti, con un mix di mistero e sentimenti ... msn.com Buonvino, misteri da risolvere a Villa BorgheseL’elenco è decisamente lungo, tra poliziotti, carabinieri, avvocati e procuratori. Da Salvo Montalbano ad Imma Tataranni ce n’è un vagone pieno. Eppure, la new entry Buonvino ? interpretato da Giorgio ... cittanuova.it Rai Pubblica Utilità. . Su Rai 1 arriva “Buonvino - Misteri a Villa Borghese” Dal 7 maggio, in prima serata, debutta una nuova fiction che intreccia mistero, emozione e racconto umano. Protagonista è il commissario Giovanni Buonvino, nato dai romanzi di - facebook.com facebook