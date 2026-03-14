Templaria Festival 2026 | Castignano annuncia le date della nuova edizione

Il comitato organizzatore ha annunciato le date per il Templaria Festival 2026, che si terrà dal 17 al 21 agosto nel comune di Castignano, nelle Marche. Durante questa settimana, il centro cittadino sarà teatro di eventi e manifestazioni dedicati alla storia dell’Ordine del Tempio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso tra cultura e tradizione storica.

Il comitato organizzatore ha ufficializzato le date per il Templaria Festival 2026. Dal 17 al 21 agosto, il comune di Castignano (AP) si trasformerà nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla storia dell’Ordine del Tempio. L’annuncio arriva dopo il riscontro positivo dell’edizione 2025, intitolata “Pax et Bellum”, che ha confermato il borgo come uno dei centri principali per la rievocazione e l’approfondimento storico in Italia. Cinque giorni tra storia e rievocazione. Il festival si articolerà attraverso i consueti percorsi che fondono teatro, convegni e ricostruzioni d’epoca. Castignano, con la sua struttura architettonica preservata, offre la cornice naturale per un evento che punta a narrare le vicende dei monaci cavalieri lontano dalle semplificazioni leggendarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Steam: Valve annuncia le date 2026 per Saldi Stagionali, Next Fest e Festival tematiciValve ha pubblicato il programma ufficiale degli eventi Steam per l’intero 2026, mettendo nero su bianco tutte le date dedicate a promozioni,... L'Adriatic Tattoo & Sport Festival concede il bis a Senigallia: rese note le date della seconda edizioneSENIGALLIA – Arriva l’annuncio ufficiale: il mese di giugno spalancherà nuovamente le porte all’Adriatic Tattoo & Sport Festival, dopo il grande... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Templaria Festival Argomenti discussi: Tipicità Festival 2026, domani ultima giornata. Migliori feste e sagre di agosto: i Templaria di CastignanoIl Templaria Festival è un vero e proprio spaccato di vita medievale, in cui visitatori potranno passeggiare per le vie del centro storico di Castignano percorrendo un suggestivo viaggio nella storia. donnaglamour.it Templaria Festival a Castignano dal 17 al 21 agosto: 1225–2025: Pax et BellumCASTIGNANO – Giovedì 17 luglio si è svolta a Castignano la presentazione della 34esima edizione di Templaria Festival presso l’incantevole location dell’orto di Santa Maria del Borgo. La serata si è ... picenooggi.it