Suora aggredita da un israeliano a Gerusalemme le immagini shock dell’agguato | arrestato 36enne – Il video

Una suora francese è stata aggredita da un uomo israeliano nei pressi del Monte Sion a Gerusalemme. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la scena, che mostra il momento dell’attacco. Dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 36 anni. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’aggressione o sulle condizioni della vittima.

Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme nei pressi del Monte Sion da un uomo israeliano e la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Le immagini, diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate dall’emittente Channel 12, mostrano un uomo mentre corre verso la religiosa, la afferra e la scaraventa a terra, colpendola poi con un calcio. Gli agenti intervenuti hanno avviato un’indagine che ha portato all’ arresto di un sospettato. La polizia ha comunicato che verrà richiesta la proroga della sua detenzione, mentre le verifiche sul caso sono ancora in corso. Chi è la suora aggredita. Sull’aggressione subita dalla suora è intervenuto anche il ministero degli Esteri israeliano, che ha condannato l’accaduto parlando di «atto vergognoso».🔗 Leggi su Open.online

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