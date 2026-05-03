A Gerusalemme, una suora è stata aggredita da un uomo che l’ha inseguita, spinta a terra e picchiata con calci. Dopo averla colpita, l’uomo si è allontanato, ma è tornato indietro e ha continuato a colpirla. Un passante è intervenuto per fermarlo e fermare l’aggressione. L’episodio ha suscitato scalpore tra i residenti e le autorità locali.

Un uomo rincorre una suora, la scaraventa violentemente a terra e poi si allontana. Non contento, torna indietro e la prende anche a calci fino all'intervento di un passante che lo ferma. Le immagini shock diffuse giovedì sera dalla polizia israeliana hanno fatto il giro del mondo e provocato le reazioni di diversi governi europei, Italia compresa. Il grave episodio è avvenuto nelle vie della Città Vecchia di Gerusalemme e ne è stata vittima una religiosa francese di 48 anni che ha riportato un trauma cranico e un'emorragia. Il presunto autore, un estremista israeliano, un colono 36enne, è stato arrestato poco dopo dalla polizia e ora dovrà rispondere del reato di aggressione a sfondo razziale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc a Gerusalemme: una suora aggredita da un colono israeliano

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