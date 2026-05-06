Il Circolo Ravennate della Spada ha ottenuto risultati significativi ai Campionati Nazionali Gold tenutisi a Riccione dal 23 aprile al 1° maggio. Durante la competizione, gli atleti Simone e Fava sono saliti sul podio, contribuendo al bilancio complessivo della squadra. La partecipazione ha visto coinvolti diversi atleti del circolo, con performance che hanno portato a riconoscimenti nelle diverse categorie.

È stato molto positivo il bilancio del Circolo Ravennate della Spada ai Campionati Nazionali Gold andati in scena a Riccione dal 23 aprile al primo maggio. Nella rassegna federale dedicata alle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, la società ravennate ha festeggiato il secondo posto di Alan Simone nella spada maschile Cadetti Gold e il terzo di Beatrice Fava nella spada femminile Assoluti Gold, entrambi impreziositi dalla qualificazione ai Campionati Italiani. Sempre nella categoria Cadetti, buona è stata la prova di Niccolò Pederzoli, fermatosi ai sedicesimi, così come quella di Ettore Rossi. Nella categoria Assoluti, Beatrice Fava ha confermato il suo ottimo momento di forma salendo sul terzo gradino del podio nella spada femminile Gold.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Circolo della Spada festeggia i podi di Simone e Fava

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