Spada il Circolo ravennate brilla ai Campionati nazionali | doppio podio e qualificazioni per due atleti

Il Circolo ravennate della spada ha concluso i Campionati nazionali Gold, disputatisi a Riccione dal 23 aprile al primo maggio, con risultati qualificanti. Due atleti del club sono saliti sul podio, contribuendo a un bilancio complessivamente positivo per la squadra. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi tesserati provenienti da varie regioni italiane, evidenziando la crescita del settore nel territorio.

Si chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione del Circolo ravennate della spada ai Campionati nazionali Gold andati in scena a Riccione, dal 23 aprile al primo maggio. Nella rassegna federale dedicata alle categorie cadetti, giovani e assoluti, la società ravennate ha festeggiato due.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ginnica 96 brilla ai Nazionali: oro per Emily Motta, Bardellotto sfiora il podioGrande risultato per la Ginnica 96, protagonista l’11 e 12 aprile a Campobasso al Campionato Nazionale di Specialità Gold Junior e Senior di... Chimera Nuoto brilla ai Campionati Toscani Giovanili: quarantuno medaglie per gli atleti aretiniPrestazione da record per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Invernali Giovanili disputati a Livorno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Circolo Ravennate della Spada, doppio podio a Riccione: brillano Simone e Fava; Le vittorie di Marco Malaguti e Chiara Castagnoli nella spada Assoluti chiudono il Campionato Nazionale Gold di Riccione; Tutti i vincitori del Grand Prix Kinder Joy of Moving Under 14 per la stagione 2025/2026. Saranno premiati a Riccione; Il podio di Giada Soufiya e Lorenzo Campioni nazionali di Debate. Circolo Ravennate della Spada, doppio podio a Riccione: brillano Simone e FavaSi chiude con un bilancio decisamente positivo la partecipazione del Circolo Ravennate della Spada ai Campionati Nazionali Gold andati in scena a Riccione, al PlayHall, dal 23 aprile al 1° maggio 2026 ... ravennawebtv.it Circolo Ravennate Spada. Pioggia di medaglie per l’U14È stato un week end ricco di medaglie quello vissuto dal Circolo Ravennate della Spada, impegnato con l’Under 14 al PalaCattani di Faenza. Nella categoria Bambine è arrivata una doppietta con Olivia ... ilrestodelcarlino.it Cronaca. Forlì, morti in ambulanza: Spada resta in carcere, salta il Riesame - facebook.com facebook "El Caigo", la spada che colpisce in una nebbia di complotti e spie x.com