A Baku, in Azerbaigian, si è conclusa la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Durante la giornata, sono state assegnate le medaglie nelle finali di specialità, prove non previste alle Olimpiadi, dove invece si gareggia solo nei concorsi generali. Sofia Raffaeli ha conquistato due podi di specialità, mentre le ginnaste nelle attardate nelle prove di farfalle hanno concluso la competizione senza medaglie.

A Baku (Azerbaijan) si è conclusa la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con la giornata di chiusura dedicata alle finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nei concorsi generali). Dopo una prestazione sottotono offerta nell’all-around, terminato in sesta posizione, Sofia Raffaeli è riuscita a salire sul podio in due atti conclusivi con l’attrezzo, terminando così con il sorriso questa trasferta. Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo si è meritata la seconda posizione con la palla (28.800) e con il nastro (28.500), venendo preceduta in entrambi i casi da Darja Varfolomeev (28.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli festeggia due podi di specialità in Coppa del Mondo, Farfalle attardate

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