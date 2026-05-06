Il cholismo non è più adatto all' Atlético Madrid

Alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, l'allenatore dell'Atlético Madrid ha commentato l'evoluzione del calcio, affermando che le squadre che attaccano di più tendono a difendersi peggio. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di riflessione sulla strategia tattica del suo team, che negli ultimi tempi sembra aver subito cambiamenti rispetto alle sue caratteristiche storiche.

Alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, chiamato a dare la sua opinione sull'evoluzione del calcio e su quella del suo Atlético Madrid, Diego Simeone si era lasciato andare a una dichiarazione significativa: «Tutte le squadre che attaccano meglio difendono peggio. Noi stiamo vivendo un processo che ci porta ad attaccare meglio di come difendiamo». Sono parole che suonano paradossali per il modo in cui è stata presentata la sfida tra Arsenal e Atlético Madrid: quella tra i due grandi stregoni delle arti oscure, il " Cholo", appunto, e Mikel Arteta. Da anni, però, l’Atlético Madrid non è più quello di cui ci...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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