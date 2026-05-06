Il chilo di cocaina è rovinato il suggerimento dello spacciatore dei Di Lauro | Asciugala nel microonde

Un'ordinanza giudiziaria riguarda un gruppo collegato al clan Di Lauro e include dettagli su una vendita di droga andata male. Nel documento si parla di un chilo di cocaina che si sarebbe rovinato e di un consiglio fornito dallo spacciatore: asciugarla nel microonde. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulla gestione e la distribuzione della sostanza stupefacente.

Nell'ordinanza contro il gruppo legato al clan Di Lauro anche il racconto di una vendita andata male: una partita di droga "sciolta", col suggerimento di usare il microonde.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Smascherato dalla sua attività frenetica, spacciatore arrestato con mezzo chilo di cocainaLa sua zona di vendita preferita era quella di Miramare dove era solito attirare i clienti per poi condurre i suoi sporchi affar Il continuo entrare... La moglie dello spacciatore si lamenta: “Nemmeno quest’anno ti danno le ferie?”Dall'ordinanza con cui è stata smantellata una piazza di spaccio nel rione Berlingieri, a Secondigliano, emerge che l'attività funzionava su turni e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Truffa di Achille Lauro, il cantante invita a un concerto la fan che ha speso 10mila euro per conoscerlo: Vivrà l'esperienza che...; Desidera, stagione all’ultimo atto: sul palco riflessioni sulla guerra con Don Julián Carrón e Salvatore Martinez; Maceratese, la sconfitta più dolce: perde (1-0) a Chieti ma si salva grazie alla differenza reti; Punto d’oro per la Maceratese: 1-1- in casa col Giulianova e salvezza a un passo (Foto). Il chilo di cocaina è rovinato, il suggerimento dello spacciatore dei Di Lauro: Asciugala nel microondeNell'ordinanza contro il gruppo legato al clan Di Lauro anche il racconto di una vendita andata male: una partita di droga sciolta, col suggerimento ... fanpage.it Secondigliano, il clan Di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della droga: arrestate 14 personeI carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli ... ilmattino.it Maxi blitz antidroga a #Napoli contro il clan Di Lauro: 14 arresti tra carcere e domiciliari. Secondo le indagini della DDA, il gruppo si riforniva di droga da organizzazioni criminali albanesi per rifornire le piazze di spaccio di Secondigliano e Vasto-Arenaccia. x.com Blitz all'alba a #Secondigliano, il clan Di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della #droga: 14 arresti | https://shorturl.at/BcyZd - facebook.com facebook