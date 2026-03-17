La moglie dello spacciatore si lamenta | Nemmeno quest'anno ti danno le ferie?

La moglie di uno spacciatore si lamenta perché il suo partner non riceve ferie anche quest'anno. Dall'ordinanza relativa allo smantellamento di una piazza di spaccio nel rione Berlingieri a Secondigliano si apprende che l'attività illegale operava su turni e che anche le ferie estive venivano pianificate in modo rigoroso. La polizia ha sequestrato vari mezzi e arrestato alcuni coinvolti durante le operazioni di sgombero.

Dall'ordinanza con cui è stata smantellata una piazza di spaccio nel rione Berlingieri, a Secondigliano, emerge che l'attività funzionava su turni e che anche le ferie estive andavano programmate rigidamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Antonino tradisce la moglie 4 volte in 1 anno e a C’è Posta chiede ancora perdono, De Filippi: “Stai un po’zitto”A C'è Posta per te, nella puntata del 1 febbraio, Antonino vuole riallacciare i rapporti con la moglie Micaela dopo averla tradita per un anno e... Sean Dyche perde per la 18ª volta con Guardiola ma si lamenta dell’arbitro: “Mi gratto la testa”Il Manchester City nel finale di partita con un gol di Cherki ha piegato il Nottingham Forest. Una selezione di notizie su La moglie dello spacciatore si lamenta... Discussioni sull' argomento Ancona, scovato il deposito della cocaina interrato vicino alla provinciale: arrestato spacciatore; Andatura sospetta lungo la Tangenziale Ovest, bloccato allo svincolo di Assago: in auto aveva 14,5 kg di droga; Rosanna Arquette rivela il prezzo che ha pagato per aver rifiutato Harvey Weinstein dopo il terrificante incontro in lodge; Venezia. Spinto in acqua da uno sconosciuto: Per dieci minuti ho pensato Adesso muoio. Ma un giovane si è buttato e mi ha salvato. Gli... Al centro della storia un triangolo amoroso: lui, la moglie e l’allenatore di calcio del figlio. Sul volantino comparivano nome e cognome della donna e del presunto amante, accompagnati da accuse pesanti: “Sono depravati e scopavano nonostante il mister all - facebook.com facebook Cospirazionista, la moglie uccisa dall'Isis. Chi è Joe Kent, che ha sbattuto la porta in faccia a Trump per l'Iran x.com