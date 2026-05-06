Negli ultimi tempi si discute della possibilità che il certificato di disabilità possa essere ottenuto a spese del disabile. La questione riguarda i costi degli ausili, che in molti casi vengono coperti dalle famiglie o direttamente dai disabili, sollevando interrogativi sulla gratuità e sul diritto di accesso a servizi e strumenti necessari. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alla gestione delle risorse e alle modalità di assistenza.

Come ricorderete, da molto tempo sto sottolineando come i costi degli ausili siano in parte o totalmente a carico delle famiglie o dei disabili stessi, già questo è assurdo perché ciò che dovrebbe essere un diritto per tutti sta diventando un privilegio sperequativo. Ora si aggiunge un altro capitolo: a seguito della riforma sul cosiddetto Progetto di vita individuale, in Veneto le nuove procedure per la certificazione dell’invalidità si sono allungate e complicate, con il risultato che il costo del certificato d’invalidità, a carico del richiedente, è lievitato. Alcuni medici rifiutano di gestire la pratica e in libera professione le famiglie devono spendere cifre anche elevate per ottenere un documento essenziale come la certificazione della disabilità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il certificato di disabilità a spese del disabile. Possibile?

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