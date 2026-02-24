Riforma disabilità dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province Domanda solo con il nuovo certificato medico Messaggio INPS

L’INPS ha annunciato che dal 1° marzo 2026 entrerà in vigore la terza fase della riforma sulla disabilità, a causa della necessità di aggiornare le procedure amministrative. Questa fase coinvolge 40 province e richiede che le domande vengano presentate esclusivamente con il nuovo certificato medico. La novità mira a semplificare la richiesta di benefici e a migliorare la gestione delle pratiche. Le istruzioni operative sono state trasmesse con il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026.

Con il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026, l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l'avvio, dal 1° marzo 2026, della terza fase della sperimentazione prevista dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità.