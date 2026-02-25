Riforma della disabilità via al certificato medico introduttivo e nuove province
L’Inps ha annunciato il via alla terza fase di sperimentazione sulla riforma della disabilità, causata dal bisogno di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni. A partire dal 23 febbraio, viene introdotto un nuovo certificato medico iniziale, che sostituisce quelli precedenti, per rendere più rapido il processo di valutazione. Contestualmente, sono state create nuove province per migliorare i servizi sul territorio. Questi cambiamenti coinvolgono direttamente le persone con disabilità e gli operatori sanitari.
Il 23 febbraio l’Inps ha comunicato l’avvio della terza fase della sperimentazione in merito alla riforma della disabilità. Dal 1° gennaio 2025 è stata infatti avviata una prima fase sperimentale in diverse province come Brescia, Catanzaro, Perugia, Sassari e Trieste; poi ancora dal 30 settembre sono state ampliate le province e ora, per il 1° marzo 2026, la terza fase allarga ancora il raggio d’azione alle province dove si introdurranno le novità operative di presentazione delle domande di invalidità civile. Debuttano infatti le procedure semplificate: un solo certificato medico inviato all’Inps permetterà di accedere a tutto l’iter per ottenere indennità, accompagnamenti e riconoscimento dello stato di invalidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPSL’INPS ha annunciato che dal 1° marzo 2026 entrerà in vigore la terza fase della riforma sulla disabilità, a causa della necessità di aggiornare le procedure amministrative.
Disabilità, la sperimentazione della riforma si estende a 40 nuove province: dal 1° marzo 2026 attivo il nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionaleIl governo ha deciso di estendere la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile a 40 province in più.
Riforma della disabilità: al via la seconda fase della sperimentazione!
Temi più discussi: Riforma della disabilità. FNOMCeO, al via nuovi corsi di formazione; RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Riforma della disabilità: al via la terza fase sperimentale; Riforma della disabilità, al via dal 1° marzo la sperimentazione in provincia di Treviso.
Riforma della disabilità, via al certificato medico introduttiva e nuove provinceDebutta il certificato unico per velocizzare le indennità. Ecco l’elenco aggiornato delle province e i nuovi importi degli assegni ... quifinanza.it
Riforma della disabilità: al via la sperimentazione anche sul territorio provinciale teatinoChieti – Cambia la procedura per il riconoscimento della disabilità. Dal primo marzo anche la provincia di Chieti sarà coinvolta nella sperimentazione prevista dalla cosiddetta Riforma della ... hgnews.it
Inps, dal 1 marzo nuove regole accertamento disabilità in altre 40 province Anche Roma e Milano, Inps unico accertatore, dal 2027 riforma valida in tutto il Paese Dal primo marzo si estende ancora la sperimentazione della riforma della disabilità con l'introduz - facebook.com facebook
Riforma della Disabilità, la terza fase della sperimentazione dell'Inps attiva anche nelle province di Ancona e Ascoli Piceno x.com