Riforma della disabilità via al certificato medico introduttivo e nuove province

L’Inps ha annunciato il via alla terza fase di sperimentazione sulla riforma della disabilità, causata dal bisogno di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni. A partire dal 23 febbraio, viene introdotto un nuovo certificato medico iniziale, che sostituisce quelli precedenti, per rendere più rapido il processo di valutazione. Contestualmente, sono state create nuove province per migliorare i servizi sul territorio. Questi cambiamenti coinvolgono direttamente le persone con disabilità e gli operatori sanitari.

