Il centrosinistra si ricompatta per sostenere Anna Maria Ragaini

Il centrosinistra ha deciso di unire le forze per sostenere la candidatura di Anna Maria Ragaini come sindaca. Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno annunciato un impegno congiunto a favore del progetto politico e civico di Loreto Progressista. La decisione arriva in vista delle prossime consultazioni amministrative, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del fronte progressista nella competizione elettorale.

Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle esprimono il proprio sostegno unitario al percorso politico e civico di Loreto Progressista e alla candidatura a sindaca dell’avvocata Anna Maria Ragaini. "Una scelta che nasce dalla condivisione di valori e da una visione chiara della gestione amministrativa, rifiutando logiche opportunistiche e di mera sommatoria elettorale – dicono -. Loreto rappresenta una città di rilevanza storica e culturale, punto di riferimento locale e comunità viva che necessita oggi di una nuova stagione amministrativa capace di tenere insieme sviluppo, regia politica, sostenibilità e coesione sociale: la necessità di una cura, urbanistica e sociale, degli spazi pubblici, rilancio del turismo, maggiore attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centrosinistra si ricompatta per sostenere Anna Maria Ragaini Notizie correlate Leggi anche: Amministrative a Montignoso. Il centrosinistra si ricompatta: "Ora la scelta del futuro sindaco" “Controvento” risponde all’appello di Nello Pizza: il centrosinistra si ricompatta ad AvellinoIl candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Nello Pizza, ha invitato l’associazione “Controvento” a partecipare allo schieramento...