Controvento risponde all’appello di Nello Pizza | il centrosinistra si ricompatta ad Avellino

Il candidato sindaco del centrosinistra ha invitato l’associazione “Controvento” a unirsi alla coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino. La proposta arriva dopo un appello specifico rivolto dall’esponente politico, che mira a rafforzare la compattezza del fronte di centrosinistra in vista del voto. La decisione di coinvolgere “Controvento” si inserisce nel tentativo di ampliare il sostegno al progetto politico locale.

Il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Nello Pizza, ha invitato l’associazione “Controvento” a partecipare allo schieramento elettorale in vista del prossimo voto amministrativo ad Avellino.“Controvento” vede in quest’appello la volontà di sanare gli effetti di ciò che viene.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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