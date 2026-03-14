A Montignoso il centrosinistra si riunisce in vista delle prossime amministrative, con l’obiettivo di presentare una candidatura unitaria per la carica di sindaco. Le forze politiche coinvolte, tra cui il Partito, hanno annunciato di voler mettere da parte le divisioni per affrontare insieme la sfida elettorale. La decisione finale sulla candidatura sarà presa nelle prossime settimane.

Il centrosinistra si prepara compatto alle elezioni amministrative. Le forze firmatarie – Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Europa Verde, Casa Riformista, Avanti +Europa, Sinistra Civica Ecologista e Movimento 5 Stelle – confermano l’impegno a lavorare insieme "per costruire una proposta amministrativa seria e credibile, capace di dare continuità al lavoro svolto e di aprire una nuova fase per Montignoso, fondata su coesione, partecipazione e prospettiva." "Le realtà del centrosinistra che negli ultimi quindici anni hanno guidato l’amministrazione comunale di Montignoso ribadiscono la volontà di proseguire il percorso fatto con un confronto strutturato e rispettoso delle differenze reciproche, in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amministrative a Montignoso. Il centrosinistra si ricompatta: "Ora la scelta del futuro sindaco"

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