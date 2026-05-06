Il Centro Judo Novara tra alta formazione e convocazioni regionali

Il Centro Judo Novara ha preso parte sabato a uno stage tecnico a Montichiari, evento che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione ha avuto come obiettivo l’allenamento tecnico di alto livello e ha coinvolto numerosi rappresentanti regionali. La partecipazione del centro si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla formazione e alle convocazioni a livello regionale.

Il Centro Judo Novara ha partecipato sabato a un importante appuntamento formativo a Montichiari, dove centinaia di atleti provenienti da tutta Italia si sono riuniti per uno stage tecnico di alto livello. L'incontro è stato diretto da Egusa Tatsuaki, tecnico giapponese della Tenri University.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Centro Judo Novara ai campionati italiani A2 di Bari Il Centro Judo Novara fa la storia: otto atleti alle finali nazionaliSi è svolto nel fine settimana, presso il palazzetto di Leini, il turno di qualificazioni Cadetti e Juniores di judo, appuntamento decisivo per... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: CENTRO JUDO NOVARA AL TROFEO ITALIA ESORDIENTI B; Centro Judo Novara al Trofeo Italia Esordienti B: esperienza preziosa per Di Giorgio; SPORT DAYS – II edizione 8 – 9 maggio al Centro Commerciale San Martino2; Judo Si sfideranno i migliori cadetti italiani. NUOVE SODDISFAZIONI PER IL CENTRO JUDO NOVARA: QUESTA VOLTA A BARI PER GLI ESORDIENTI https://www.buongiornonovara.com/centro-judo-novara-al-trofeo-italia-esordienti-b/ - facebook.com facebook