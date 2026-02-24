Il Centro Judo Novara fa la storia | otto atleti alle finali nazionali

Il Centro Judo Novara ha qualificato otto atleti alle finali nazionali dopo aver partecipato alle qualificazioni di Leini. La gara di fine settimana ha visto i giovani lottare con impegno per conquistare il passaggio più importante della stagione. La competizione ha attirato molti spettatori e ha messo in mostra il talento dei partecipanti. Ora, i giovani si preparano per l’appuntamento più importante dell’anno e aspetteranno con ansia la fase successiva.

Si è svolto nel fine settimana, presso il palazzetto di Leini, il turno di qualificazioni Cadetti e Juniores di judo, appuntamento decisivo per l'accesso alle finali nazionali. Il Centro Judo Novara ha messo a segno un risultato straordinario, probabilmente senza precedenti per la città: sette atleti qualificati alle finali dei campionati Italiani A2 e uno alle finali A1. Un dato ancora più significativo se confrontato con il totale provinciale, che conta sedici qualificati complessivi. A brillare su tutti è stata Maya Anchisi, protagonista nella categoria 70 kg Cadetti, dove ha conquistato la vittoria e il pass per la finale A2 Cadetti, in programma a Leini il 21 e 22 marzo, inoltre tramite ranking list è riuscita a ottenere anche la qualificazione alla finale A2 Juniores che si terrà a Bari il 28 e 29 marzo.