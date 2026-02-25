Qui Castelfidardo I miei gol per salvare una stagione difficile

Manu Morais ha segnato cinque gol con il Castelfidardo, contribuendo alla vittoria contro il San Marino. La causa di questa performance è una serie di incontri in cui ha mostrato grande impegno. Domenica, ha realizzato una doppietta all’andata e un gol al ritorno, dimostrando il suo ruolo chiave. Morais spera di mantenere questo rendimento per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi stagionali. La sua determinazione si riflette nel suo contributo in campo.

Una doppietta all'andata, una al ritorno. Cinque gol finora con il Castelfidardo. "Spero di continuare così per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo" dice Manu Morais che domenica è stato determinante per il successo del Castelfidardo contro il San Marino. Al Mancini è arrivata per i biancoverdi la seconda vittoria del nuovo anno, la terza in casa da inizio stagione. Morais, attaccante venezuelano, classe 1998, ha aperto e chiuso le marcature. Un gol per tempo. Il primo di sinistro da centro area, il secondo con un colpo di testa, appostato sul secondo palo, servito con il contagiri da un cross dalla destra del centrocampista francese Dompnier.