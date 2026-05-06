Sul caso di don Cristiani, la vicenda ha suscitato reazioni e commenti di solidarietà, tra cui quelli di una magistrata. La figura del sacerdote, conosciuto per il suo ruolo di fondatore di un’associazione, si trova al centro di una discussione pubblica che ha coinvolto diversi esponenti del mondo legale. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, con messaggi di sostegno rivolti a don Cristiani.

SANTA CROCE Tra i tanti messaggi di vicinanza ricevuti da don Andrea Pio Cristiani, fondatore del movimento Shalom, dopo le critiche dell’assessore di Santa Croce Renato Carlo Rusconi per aver partecipato alla festa di fine Ramadan, c’è anche quello della magistrata Silvia Della Monica, già membro della Corte di Cassazione ed ex parlamentare del Pd. "Caro Andrea, grazie per il tuo costante impegno a difesa dei valori della Costituzione, della fede e della pace tra i popoli – l’inizio della lettera – Lo hai dimostrato con coerenza anche in occasione della festa di fine Ramadan a Santa Croce. D’altra parte, i valori che la tua presenza e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso don Cristiani, la polemica. Arriva la solidarietà della magistrata

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“L’attentatore di Washington odia i cristiani”. Trump alza il livello della “minaccia interna”: ora è rivolta alle radici religiose degli Usa. @marco_pasciuti x.com