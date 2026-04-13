Migranti Moscone | Polemica becera Solidarietà a La Marca

Il dibattito sui migranti torna al centro dell’attenzione con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti. Un rappresentante ha definito polemiche recenti come “becere” e ha espresso solidarietà a un collega coinvolto in discussioni pubbliche. La questione riguarda il trattamento e le politiche adottate nei confronti di coloro che cercano rifugio nel paese, con opinioni che si dividono tra chi sostiene un approccio più aperto e chi invece promuove misure più restrittive.

Ancora una volta il dramma estremo a tutti noto, che perdura da anni nelle campagne del nostro Tavoliere e in particolare nel cosiddetto “ghetto” di Borgo Mezzanone, frazione del Comune di Manfredonia, ove in condizioni insopportabili vivono centinaia di migranti, occupati nell’agricoltura e in piccoli altri lavori, è venuto pretestuosamente alla luce. Le condizioni di vita dei migranti, al limite dell’umano, sono una autentica vergogna che deve riguardare tutti, non solo la Parrocchia locale e la Caritas, che o?rono un soccorso nell’immediato cercando di o?rire migliorie e un po’ di dignità a quanti hanno trovato “casa” sulla pista e nei casolari abbandonati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Migranti, Moscone: “Polemica becera. Solidarietà a La Marca” Leggi anche: La Marca: “Solidarietà al sindaco di Mattinata” La Marca: “Solidarietà al Nunzio Apostolico, nostro concittadino Monsignor Paolo Borgia”Esprimo la nostra e mia preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente.