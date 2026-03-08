Questa sera va in onda su Rai 1 alle 21.20 la prima puntata della quinta e ultima stagione di Imma Tataranni, la serie con la protagonista magistrata. La stagione affronta numerosi problemi che il personaggio principale si trova ad affrontare, segnando la conclusione della vicenda. La serie ha riscosso un grande successo e questa puntata finale conclude il percorso della protagonista.

S tasera va in onda la prima puntata della stagione 5 di Imma Tataranni (su Rai 1 alle 21.20 va in onda la prima puntata). Sarà l’ultima Vanessa Scalera, interprete del sostituto procuratore di Matera. Per il magistrato si prospettano forti cambiamenti: è in fase di divorzio; insieme all’ex marito Pietro decidono di vendere la casa dove è cresciuta la figlia Valentina, mentre al lavoro se la deve vedere con il nuovo procuratore capo. Imma Tataranni 5: la clip X Leggi anche › “Imma Tataranni” torna con la quinta stagione (l’ultima della fortunata serie) Mentre Imma e la sua famiglia stanno attraversando in una nuova fase di vita, il magistrato deve risolvere un nuovo caso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La magistrata protagonista della serie Rai torna per l'ultima stagione. E molti sono i problemi che deve affrontare

The Bear: la stagione 5 della serie con Jeremy Allen White sarà l'ultimaIl pluripremiato show targato FX, disponibile in Italia su Disney+, sta per arrivare alla sua conclusione, come confermato da fonti vicine alla...

Mayor of Kingstown: la stagione 5 della serie con Jeremy Renner sarà l'ultimaParamount+ ha annunciato che le prossime otto puntate porteranno alla fine della storia ideata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon.

Tutto quello che riguarda La magistrata protagonista della serie....

Discussioni sull' argomento Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio; Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio; Vanessa Scalera: Con Imma Tataranni sette anni d’amore, è tempo di lasciarla; Nordio: Se la riforma non passasse rallenterebbe la modernizzazione della giustizia.

Imma Tataranni 5 inizia stasera su Rai 1. La seguirete Vanessa Scalera torna protagonista con la quinta e ultima stagione che è composta da 4 puntate. Si chiuderà il ciclo del Sostituto Procuratore di Matera, uno dei personaggi più amati della fiction italia - facebook.com facebook

Alle 09:25 su @RaiUno #Tg1 #Rai con la lingua dei segni #LIS @RaiPlay @Tg1Rai x.com