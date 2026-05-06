Il consigliere comunale ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di dettagli sul programma degli eventi estivi a Fabriano. Ha sottolineato che il ritardo nella definizione del cartellone potrebbe avere ripercussioni sul settore turistico locale. La situazione attuale lascia ancora incertezza sulle iniziative che si terranno durante la stagione calda. L’amministrazione comunale non ha fornito aggiornamenti specifici sullo stato di avanzamento delle pianificazioni.

Il consigliere comunale Pino Pariano lancia un monito all’Amministrazione Ghergo: "Il cartellone degli eventi estivi a Fabriano è ancora un’incognita, e il ritardo rischia di penalizzare il settore turistico ". "Mentre altre città stanno già promuovendo le proprie iniziative, a Fabriano regna il silenzio" denuncia Pariano, sottolineando come la mancanza di una programmazione tempestiva impedisca agli operatori del settore di organizzarsi adeguatamente. Per il consigliere, non si può attendere l’arrivo del caldo per improvvisare: il rischio è quello di ripetere gli errori del passato, arrivando a ridosso della stagione senza una strategia definita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il cartellone estivo è ancora un’incognita"

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