il cartello delle patatine

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento contro tre importanti aziende italiane del settore snack, accusate di aver stipulato accordi per influenzare i prezzi e limitare la competizione sul mercato delle patatine confezionate. Le indagini hanno evidenziato comunicazioni tra le imprese che suggeriscono una coordinazione al fine di mantenere prezzi elevati e ridurre la presenza di altre aziende. Le aziende coinvolte sono state invitate a fornire chiarimenti.

L'Antitrust ha scoperto accordi tra tre grossi produttori italiani per alterare la concorrenza e li ha multati per 23,2 milioni di euro L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, conosciuta anche come Antitrust, ha sanzionato Amica Chips, Pata e Preziosi Food, tre delle più importanti aziende italiane di snack salati, perché per anni hanno portato avanti accordi segreti tra loro, alterando così la concorrenza in una parte del mercato. La sanzione è stata di 8,2 milioni di euro per Amica Chips e 7,5 milioni di euro sia per Pata che per Preziosi Food. In economia gli accordi di questo tipo, cioè fatti tra aziende dello stesso settore e finalizzati a limitare la concorrenza, si chiamano “cartelli”.🔗 Leggi su Ilpost.it

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