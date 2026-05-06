Il Carnevale di Ascoli si appresta a eleggere il nuovo presidente e il consiglio direttivo dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli Ets’, con le votazioni previste per il 20 giugno. La manifestazione, che ha visto grande partecipazione anche quest’anno, si conclude con questa fase di rinnovo degli organi direttivi, ormai in scadenza dopo l’ultima edizione. Le operazioni di voto sono state programmate per quella data.

Dopo l’ennesima edizione carnascialesca conclusasi con una grandissima partecipazione, l’associazione ’Il Carnevale di Ascoli Ets’ si avvia verso l’elezione di presidente e consiglio direttivo ormai giunti a scadenza, con le operazioni di voto che sono state fissate per il prossimo 20 giugno. Le votazioni serviranno, dunque, ad eleggere il nuovo direttivo che avrà il compito di organizzare le edizioni del Carnevale di Ascoli per i prossimi tre anni a partire dal 2027. "Sono orgoglioso – ha dichiarato il presidente uscente Marco Olori, che resterà comunque come consigliere onorario – di tutto quello che siamo riusciti a fare per il Carnevale ascolano e colgo l’occasione per ringraziare il consiglio direttivo e quanti hanno collaborato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale di Ascoli sceglie il presidente

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