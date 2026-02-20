Ascoli | record di creatività al Carnevale domenica il verdetto!

Ascoli vive un momento di grande creatività durante il Carnevale, con numerosi carri decorati e maschere originali realizzate dai cittadini. La causa è la gara “Asene che vola”, che ha coinvolto artisti e appassionati in tutta la città. Domenica si terrà la premiazione finale, dopo settimane di preparativi e competizioni. La sfida ha portato alla creazione di figure colorate e fantasiose che hanno animato le strade. La manifestazione attira ogni anno molti visitatori, curiosi di scoprire i lavori più sorprendenti.

