Al Teatro Verdi la nuova produzione di ' Turn of the Screw' in scena nel fine settimana

La Fondazione Teatro di Pisa presenta 'The Turn of the Screw' al Teatro Verdi, celebrando i cinquant'anni dalla morte di Benjamin Britten, autore della celebre opera. La scelta di portare in scena questa produzione nasce dalla volontà di rendere omaggio al compositore e di offrire al pubblico un’esperienza unica. La rappresentazione, in prima assoluta per il teatro, coinvolge un cast internazionale e rilegge il classico del XIX secolo in chiave moderna. La scena si anima con un’atmosfera inquietante e coinvolgente.

Il capolavoro di Britten a cinquant'anni dalla sua morte per la prima volta sul palco del teatro di Pisa, in una nuova produzione che riprende il progetto originario di Davide Livermore Il libretto che la scrittrice Myfanwy Piper trasse dal racconto omonimo scritto da Henry James nel 1898, musicato in modo sublime da Britten, sarà rappresentato nelle recite di venerdì 27 febbraio (ore 20.30) e domenica primo marzo (ore 15.30) - con una anteprima per gli studenti delle scuole nel pomeriggio di mercoledì 25 - in una nuova produzione del Verdi che, con la regia di Giancarlo Judica Cordiglia, personalità artistica cresciuta tra prosa, cinema, ma anche serie TV, riprende l'originario progetto di Davide Livermore per il Teatro Carlo Felice di Genova (2024-25).