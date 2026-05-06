Il Canto della Creazione

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21:00, alla Casa della Musica di Parma “Il Canto della Creazione”, progetto performativo multidisciplinare ideato da Enrico "Drigo" Salvi, con John De Leo e Francobeat Naddei. L’evento propone una performance basata sull’improvvisazione, in cui musica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Canto della Creazione #432hz

Video Il Canto della Creazione #432hz

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