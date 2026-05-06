Il Canto della Creazione
Si svolgerà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21:00, alla Casa della Musica di Parma “Il Canto della Creazione”, progetto performativo multidisciplinare ideato da Enrico "Drigo" Salvi, con John De Leo e Francobeat Naddei. L’evento propone una performance basata sull’improvvisazione, in cui musica.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il Canto della Creazione #432hz
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Il Canto della Creazione; Il Logos tradito: La musica come carne della fede o rumore del mondo?; Superare la logica da Impero del denaro; Il Cantico delle Creature, mostra omaggio a San Francesco d'Assisi alla Certosa di Firenze.
Venerdì 8 Maggio ore 21 Parma • Casa della Musica 200 posti • ingresso libero . Drigo presenta . IL CANTO DELLA CREAZIONE . Con @drigonegrita / @drigoartdsign : Chitarra, voce, dipinti su tela. @john_deleo : Voce, voce narrante. @francobeat_ : Manipo - facebook.com facebook